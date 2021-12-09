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Yerel Feci ölüm! Yolcu treninin altında kaldı
Yerel

Feci ölüm! Yolcu treninin altında kaldı

Aydın’ın Nazili ilçesinde Söke-Denizli seferini yapan yolcu treninin çarptığı adam, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 02:42:00 -
Feci ölüm! Yolcu treninin altında kaldı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni, demiryolunun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ali Hoş'a çarptı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hoş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ali Hoş'un cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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