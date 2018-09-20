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Feci ölüm! Hurdaların altında kalarak can verdi

Kastamonu'da kestiği hurda demirlerin altına kalarak ağır yaralanan işçi Akif Ertürk (41) hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
Feci ölüm! Hurdaların altında kalarak can verdi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan özel şirkete ait maden ocağında hurda demirleri kesen işçi Akif Ertürk demir boruların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi arkadaşlarının bildirmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı Akif Ertürk, Küre Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
  1. Kastamonu
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