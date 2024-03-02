  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci olay! Umut oyun oynuyordu: Daha önce kuyuda görülmeyen çocuk maalesef ki kurtarılamadı!
Yerel

Feci olay! Umut oyun oynuyordu: Daha önce kuyuda görülmeyen çocuk maalesef ki kurtarılamadı!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 19:36:00 -
Feci olay! Umut oyun oynuyordu: Daha önce kuyuda görülmeyen çocuk maalesef ki kurtarılamadı!

Siirt'in Pervari ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Umut Aydınalp hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları kara haberle gözyaşlarına boğuldu.

Siirt'te yürekleri yakan olay, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde yaşandı. 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek bahçedeki sulama kanalına düştü.

UMUT'U BULAMADILAR 112'Yİ ARADILAR

AA'da yer alan habere göre çocuklarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SULAMA KANALINDA BULUNDU KURTARILAMADI

Aramalar sonucu sulama kanalında bulunan Umut, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23