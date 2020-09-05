Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!
'Tatar Pehlivan' lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
"Tatar Pehlivan" lakabıyla bilinen milli güreşçi Lütfü Siyamük, tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, dün gece saat 02:00 sıralarında Siyamük, Menemen ilçesi Kesik Mahallesi’nde bulunan çiftlik evindeyken kendi tüfeğinin ateş alması sebebiyle yaralandı.
Hastaneye kaldırılan milli güreşçi Lütfü Siyamük'e, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve buradan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siyamük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Siyamük’ün cenazesinin, ikindi namazına müteakip Kesikköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Milli güreşçi Lütfü Siyamük’ün kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.