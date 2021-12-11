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Aktüel Feci olay! Elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü
Aktüel

Feci olay! Elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü

Samsun'da evinin çatısında elektrik akımına kapılması üzerine düşen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:48:00 -
Feci olay! Elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü

Samsun'da evinin çatısında elektrik akımına kapılması üzerine düşen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun, 50 yaşındaki kadının feci ölümüyle sarsıldı. Kablo sarkıtmak için çıktığı çatıda akıma kapılan talihsiz kadın, düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen kadın, hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı. Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü. Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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