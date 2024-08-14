Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Genç kız metrelerce sürüklendi!

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzeri Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı Skoda marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halime Küçükkocabaş’a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Küçükkocabaş metrelerce savrularak yere düştü. Halime Küçükkocabaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; genç kızın yürüyerek geçtiği görülürken, kamera açısından çıkmasının hemen ardından otomobilin hızla çarpması ve genç kızın metrelerce savrulması yer alıyor.

Halime Küçükkocabaş’ın 2021 yılında annesini kaybettiği ve erkek kardeşi ile birlikte kaldıkları, bir kafeteryada çalıştığı, iş yerinde temizlik yaptıktan sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıktığı öğrenildi.