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Gündem Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gündem

Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya meydana gelen kazada, minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 01:56:00 -
Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mensur Çağlayan idaresindeki 07 ACU 390 plakalı motosiklete, Uğur O’nun kullandığı 07 AID palalı minibüs çarptı. Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Çağlayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şiddetiyle Mensur Çağlayan’ın kafasındaki kaskın parçalandığı görüldü. Haberi alarak olay yerine gelen Çağlayan’ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Çağlayan’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, minibüs şoförü Uğur O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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