  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kazada motosiklet ikiye bölündü
Yerel

Feci kazada motosiklet ikiye bölündü

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 03:43:00 -
Feci kazada motosiklet ikiye bölündü

Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi.

Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış
Ekonomi

Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış

Dolar için ses getiren tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, altın ve dövize yatırım yapanların 2022'de kaybettiğini söyledi...
Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik
Gündem

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar tarihi bir otelin içinde yer alan camide verdiği pozla büyük bir şer..
Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama! “Bahçeli’nin bir bildiği vardır” deyip…
Gündem

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama! “Bahçeli’nin bir bildiği vardır” deyip…

Ankara’da silahla öldürülen Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’le ilgili Ülkü Ocakları cephesinden ilk açıklama geldi. Mersin Ülkü Ocak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23