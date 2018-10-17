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Feci kazada korkunç detay! Gösterge 180'de takılı kaldı

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, son dakika haberine göre sürücü Esra Acar hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:54
Feci kazada korkunç detay! Gösterge 180'de takılı kaldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar (31)  yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:54
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