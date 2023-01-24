Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Süleyman Ç, kullandığı 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araçla Başağaç köyü Çıngırak mevkisindeki uçurumun kenarına gelerek yanındaki Yılmaz Kahraman ile bir süre burada vakit geçirdi.

Fotoğraf çekmek için araçtan indiğini ileri süren Süleyman Ç'nin araçta olmadığı esnada henüz bilinmeyen nedenle hareket eden hafif ticari araç, içerisindeki Yılmaz Kahraman'la birlikte uçurumdan düştü.

Süleyman Ç'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaptığı incelemede araçta sıkışan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı nezaretinde jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan Kahraman'ın cenazesi, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Süleyman Ç. de ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.