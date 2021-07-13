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Dünya Feci kazada akaryakıt tankeri devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Dünya

Feci kazada akaryakıt tankeri devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen korkunç kazada bir akaryakıt tankeri devrildi. Devrilen tanker saniyeler içinde alev topuna dönerken, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 18:03:00 - 2021-07-13 18:03:29

Amerika'nın Michigan eyaletinde otobanda seyir halinde olan tanker bariyerlere çarptı. İçerisinde 14.000 galondan fazla benzin ve dizel yakıt taşıyan akaryakıt tankeri kazanın etkisiyle yan devrilerek alev aldı. Aracın içinde bulunan 46 yaşındaki şoför patlamadan hemen önce araçtan atlayarak büyük bir yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen ekipler enkazı söndürmek için iki saatten fazla zaman harcadı. Araç yandığı sırada siyah ve yoğun bir duman tabakası gökyüzüne yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken yol kullanıma kapatıldı.

Michigan Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada ''Yola temas eden yüksek sıcaklık otoyolun o kısmını kullanılmaz hale getirecektir. Muhtemelen, yolu değiştirmek zorunda kalabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Kazada başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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