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Gündem Feci kazada 2’si kardeş 3 kişi öldü
Gündem

Feci kazada 2’si kardeş 3 kişi öldü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emre Erpan (22) ve Halil (26) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:48:00 -
Feci kazada 2’si kardeş 3 kişi öldü

Burdur’un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil Erpan (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Ağlasun’dan Isparta yönüne giden Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobille Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğeri araç ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşlerle diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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