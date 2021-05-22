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Dünya Feci kaza: Rusya'da 2 asker helikopterden düştü!
Dünya

Feci kaza: Rusya'da 2 asker helikopterden düştü!

Rusya'da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 23:59:00 -
Feci kaza: Rusya'da 2 asker helikopterden düştü!

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu.

Gemiye 15 metre kala düştüler

İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ülke gündemine oturan olayın ardından kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

 

 

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