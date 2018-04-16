Feci kaza! Minibüs TIR'ın altına girdi...
Eskişehir'de, yolun kenarında park halinde bulunan bir TIR'a arkadan çarpan servis aracının sürücüsü ağır yaralandı.16 Nisan 2018 Pazartesi 17:25
Tepebaşı ilçesine bağlı Teknoloji bulvarında seyir halinde olan A.B. (62) yönetimindeki 26 ST 066 plakalı servis aracı, sürücünun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park etmiş bir şekilde duran TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan servis sürücüsü A.B., acı içerisinde kurtarılmayı bekledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahsı kurtarırken, 110 Acil Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulunarak Yunus Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Bacaklarının kırılmış olduğu öğrenilen A.B.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
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