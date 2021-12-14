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Yerel Feci kaza: Metal yığınına döndü
Yerel

Feci kaza: Metal yığınına döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolde çıkan taksi refüj ve aydınlatma direğine çarptı. Metal yığınına dönen taksinin şoförü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 23:51:00 -
Feci kaza: Metal yığınına döndü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar yönünde meydana geldi. Selim Can Satranç yönetimindeki 59 T 0195 plakalı taksi, Ambarlı Limanı yol ayrımını geçtikten sonra sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen taksideki iki kişi ağır yaralandı.

Kazayı görenler yaralı Canpolat Maden'i araçtan çıkarırken, takside sıkışan şoför için 112'den yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi taksi şoförü Selim Can Satranç'ı sıkıştığı yerden çıkardı. İki yaralı hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen taksi çekici ile kaldırıldı.

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