Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü
Batman'da yaşanan kaza sonucu bir otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı.
Batman'da yaşanan kaza sonucu bir otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Güney Çevreyolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil çarpıştı.
Yaşanan kazada 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M. F. E. (25), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken ağır yaralı 3 kişi ise tedavi altına alındı.
Çarpışma sonucu bir otomobil ikiye bölünürken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İLKHA)