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Yerel Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü
Yerel

Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
2024-09-17 07:08:00 -
Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü

Batman'da yaşanan kaza sonucu bir otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı.

Batman'da yaşanan kaza sonucu bir otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Güney Çevreyolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M. F. E. (25), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken ağır yaralı 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Çarpışma sonucu bir otomobil ikiye bölünürken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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