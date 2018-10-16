Feci kaza! Kamyonla duvar arasına sıkışarak can verdi!

Alınan bilgiye göre, Şirlek mevkisinde oto elektrikçisi olan Hüseyin Dinler'in (47) tamir etmeye çalıştığı park halindeki 32 HS 679 plakalı park halindeki kamyon aniden hareket etti.

Dinler, durdurmak için şoför mahalline ulaşmaya çalıştığı kamyon ile duvar arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin müdahale ettiği ve Dinler, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinler, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.