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Yaşam Feci kaza kamerada! Kepçe işçinin üzerine düştü
Yaşam

Feci kaza kamerada! Kepçe işçinin üzerine düştü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen iş kazasında, kepçenin üzerine düştüğü işçi ağır olarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:33:00 - 2022-02-07 16:36:21
Feci kaza kamerada! Kepçe işçinin üzerine düştü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Eryaman’da bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düştü.

İşçi ağır yaralandı

Yaşanan feci iş kazasında kimliği öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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