Feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti!
Artvin’de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ölen gencin doğum günü olduğu ve yaz tatili için memleketi Artvin’e ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Kemalpaşa istikametinden Hopa’ya giden Birkan Yılmaz yönetimindeki lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü.
Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
YAZ TATİLİNDE AİLESİNİN YANINA GELMİŞTİ
Çanakkale’de üniversite okuyan Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.