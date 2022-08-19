Feci kaza! California'da 2 uçak havada çarpıştı
ABD’nin California eyaletinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen iki uçak havada çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı.
2 kişi öldü
ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Federal Havacılık İdaresi’ne göre Cessna 340’ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152’de ise yalnızca pilot bulunuyordu.
Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor.