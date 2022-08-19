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Dünya Feci kaza! California'da 2 uçak havada çarpıştı
Dünya

Feci kaza! California'da 2 uçak havada çarpıştı

ABD’nin California eyaletinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen iki uçak havada çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 13:41:00 - 2022-08-19 16:38:56

ABD’nin California eyaletinde inişe geçen iki uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletine bağlı Watsonville kentinde küçük bir havaalanına doğru inişe geçen çift motorlu Cessna 340 tipi uçak ile tek motorlu Cessna 152 tipi uçak havada çarpıştı.

2 kişi öldü

ABD medyası kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Federal Havacılık İdaresi’ne göre Cessna 340’ta 2 kişi ve tek motorlu Cessna 152’de ise yalnızca pilot bulunuyordu.

Söz konusu havaalanında uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmek için bir kontrol kulesi bulunmuyor.

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