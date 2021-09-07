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Yerel Feci kaza! 2 ölü 2 yaralı var
Yerel

Feci kaza! 2 ölü 2 yaralı var

Gaziantep'te aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:46:00 -
Feci kaza! 2 ölü 2 yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Kadir Güneş (25) idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. 

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kadir Güneş ile Ali Eren Polatdemir'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polatdemir ve Güneş'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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