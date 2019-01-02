Feci kaza... 10 araç birbirine girdi
Adana'da, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.02 Ocak 2019 Çarşamba 06:16
Adana'da 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.
10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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