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Yaşam Feci görüntü! Sel suları fabrikayı böyle yuttu
Yaşam

Feci görüntü! Sel suları fabrikayı böyle yuttu

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir fabrikanın sel sularına kapılarak yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 19:27:00 - 2021-08-22 19:31:12

Sinop’un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı.

İlçede meydana gelen sel nedeniyle köprülerin yıkılması ve birçok noktada yolların çökmesi sonucu ilçenin karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopmuş, 1 beton santrali ve 1 kereste fabrikası ile çok sayıda araç sular altında kalmıştı.

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. İlçede aynı zamanda metrekareye düşen yağış miktarının 89,36 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Yıkılma anı görüntülendi

Selden dolayı sel sularına kapılarak adeta saniyeler içinde yok olan kereste fabrikasının yıkılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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