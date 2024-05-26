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Yaşam Feci anlar! 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Yaşam

Feci anlar! 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:36:00 - 2024-05-26 10:36:34

Bursa'da yola aniden fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı. Çocuk hastanede hayata tutunmaya çalışırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ortabağlar Mahallesi 4'üncü Kültür Sokak'ta meydana geldi. 6'ncı Kent Sokak'ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., bir anda yola fırladı. Bu sırada sokak arasından ilerleyen İbrahim Çınar (30) yönetimindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil, Furkan'a çarptı.

Çocuk otomobilin altında kaldı

Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sürücü gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar'ı gözaltına aldı.

Talihsiz kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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