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Sağlık FDA, Moderna'ya acil kullanım onayını verdi!
Sağlık

FDA, Moderna'ya acil kullanım onayını verdi!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 07:20:00 -
FDA, Moderna'ya acil kullanım onayını verdi!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım izni verildi. Böylece Moderna aşısı, Pfizer/Biontech aşısının ardından ülkede kullanılacak ikinci aşı oldu.

İlk aşamada yaklaşık 5,9 milyon dozluk aşının öncelikli bölgelere gönderilmesi planlanıyor. Moderna aşısının Pfizer/Biontech aşısına oranla daha kolay saklama koşullarında olması nedeniyle ABD'nin ulaşılması daha zor olan kırsal kesimlerinde kullanılması bekleniyor.

Moderna tarafından geliştirilen aşı 30 bin gönüllü üzerinde denenmiş, virüse karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı.

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