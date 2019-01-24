FCI'da Betül Kurtuluş'a yeni görev

İSTANBUL (AA) - Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu Factors Chain International'ın (FCI) Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğü'ne Betül Kurtuluş atandı.

FCI'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında yıllık 3,1 trilyon dolar ciroya sahip bir sektör haline gelen faktoring sektörü, işletme sermayesi açısından küresel bir güç oluşturuyor.

Faktoring sektörünü geliştirmek, küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere dünya ticaretine olan katkısını artırmak amacıyla kurulan FCI, Türkiye'nin de içinde yer aldığı, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi'ni bir ticaret üssü olarak görerek bu bölgedeki yatırımlara ağırlık veriyor.



İkinci kez FCI Dünya Başkanlığı görevini yürüten Çağatay Baydar ve Dünya Eğitim Direktörü Ayşen Çetintaş ardından üst yönetime bir Türk yönetici daha atandı.

15 Ocak itibarıyla Kurtuluş, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 25 yılı aşkın sektör deneyimi olan Kurtuluş, son olarak Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu üyeliği, Strateji Factoring Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.





- "Toplam işlem hacminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen FCI Dünya Başkanı Çağatay Baydar, Türkiye'nin, FCI'nin Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu bölgesinde konumu ve büyüklüğü ile en önemli ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Bu bölge toplam 99 banka ve faktoring şirketlerinin 150 milyar avro cirosuyla FCI’ın toplam işlem hacminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda FCI olarak Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu Bölge Toplantısı'nı 'Kıtalar Birleştiren Ülke: Türkiye' temasıyla Türkiye’de gerçekleştirdik. Bunun ardından bir Türk yöneticinin de Dünya Faktoring Organizasyonu'nda görev almasını, çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, FCI üyeleri arasında en fazla ihracat faktoringi kullanan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Baydar, "Bu bölgenin yönetimine Betül Kurtuluş’un katılması, başta Türkiye olmak üzere, bölge üyelerinin uluslararası işlemlerinin başlatılmasında, artırılmasında, yeni finansal kaynaklara ulaşılmasında, tedarikçi finansmanı (FCIReverse) ve İslami faktoring işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak." bilgisini verdi.

