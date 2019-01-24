0553 313 94 23

FCI'da Betül Kurtuluş'a yeni görev

Dünya Faktoring Organizasyonu Factors Chain International'ın (FCI) Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğü'ne Betül Kurtuluş atandı

24 Ocak 2019 Perşembe 14:39
FCI'da Betül Kurtuluş'a yeni görev

İSTANBUL (AA) - Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu Factors Chain International'ın (FCI) Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğü'ne Betül Kurtuluş atandı.

FCI'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında yıllık 3,1 trilyon dolar ciroya sahip bir sektör haline gelen faktoring sektörü, işletme sermayesi açısından küresel bir güç oluşturuyor.

Faktoring sektörünü geliştirmek, küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere dünya ticaretine olan katkısını artırmak amacıyla kurulan FCI, Türkiye'nin de içinde yer aldığı, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi'ni bir ticaret üssü olarak görerek bu bölgedeki yatırımlara ağırlık veriyor.

İkinci kez FCI Dünya Başkanlığı görevini yürüten Çağatay Baydar ve Dünya Eğitim Direktörü Ayşen Çetintaş ardından üst yönetime bir Türk yönetici daha atandı.

15 Ocak itibarıyla Kurtuluş, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 25 yılı aşkın sektör deneyimi olan Kurtuluş, son olarak Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu üyeliği, Strateji Factoring Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.


- "Toplam işlem hacminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen FCI Dünya Başkanı Çağatay Baydar, Türkiye'nin, FCI'nin Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu bölgesinde konumu ve büyüklüğü ile en önemli ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Bu bölge toplam 99 banka ve faktoring şirketlerinin 150 milyar avro cirosuyla FCI’ın toplam işlem hacminin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda FCI olarak Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu Bölge Toplantısı'nı 'Kıtalar Birleştiren Ülke: Türkiye' temasıyla Türkiye’de gerçekleştirdik. Bunun ardından bir Türk yöneticinin de Dünya Faktoring Organizasyonu'nda görev almasını, çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, FCI üyeleri arasında en fazla ihracat faktoringi kullanan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Baydar, "Bu bölgenin yönetimine Betül Kurtuluş’un katılması, başta Türkiye olmak üzere, bölge üyelerinin uluslararası işlemlerinin başlatılmasında, artırılmasında, yeni finansal kaynaklara ulaşılmasında, tedarikçi finansmanı (FCIReverse) ve İslami faktoring işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak." bilgisini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:39
  1. FCI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski ülke liderine 'devlete ihanet' cezası!
    1. Eski ülke liderine 'devlete ihanet'..
    2. Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın..
    3. Maduro'ya darbeyi desteklemişti.....
    4. "Karadeniz Bölgesi'nin dijital skoru 69"
    5. Finansal Hizmetler Güven Endeksi yeni..
    6. Antalya'da kuvvetli fırtına ve yağış
    7. Kremlin Venezuela'daki girişimi "yasa..
    8. Emre Mor'a neler oluyor? 3.kez kovuldu
    9. M3 para arzı azaldı
    10. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    11. AB, Avusturya için hukuki ihlal..
    12. Milli elektroşok silahı Wattozz..
    13. BM Genel Sekreterinden uyarı: Felaket..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimi..
    15. Apandisit için umut verici haber
    16. Ekvador Venezuela'ya olası askeri..
    17. Mansur Yavaş'ın yalanı elinde patladı
    18. İspanya ve Portekiz'den Venezuela için..
    19. HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni darbe..
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu