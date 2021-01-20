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Dünya FBI'dan kriz çıkaracak adım! O isim casus çıktı
Dünya

FBI'dan kriz çıkaracak adım! O isim casus çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, ülkede yaşayan İran vatandaşı siyaset bilimci ve yazar Efrasiyabi'ni casusluk faaliyetleri nedeniyle gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:13:00 - 2021-01-20 16:14:54
FBI'dan kriz çıkaracak adım! O isim casus çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, ABD'de yaşayan İran vatandaşı siyaset bilimci ve yazar Efrasiyabi'nin 18 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Watertown şehrindeki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'li yetkililer, Kongre'de İran adına lobicilik yapan Efrasiyabi'nin, İran hükümetinin çıkarlarını desteklemek için televizyon programlarına katıldığını, makaleler yazdığını ve bunun karşılığında 2007'den bu yana New York'ta bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğindeki diplomatlardan ödeme aldığını iddia etti.

Efrasiyabi, New York Federal Mahkemesi tarafından "İran'ın gizli bir ajanı olmak ve komplo kurmakla" suçlandı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Efrasiyabi, 2009 yılında kimliği açıklanmayan bir Kongre üyesinin dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya İran ile nükleer müzakereler hakkında bir mektup yazmasını sağladı. Yetkililer, buna rağmen Efrasiyabi'nin İran adına çalıştığını asla açıklamadığını belirtti.

Başsavcı Yardımcısı John Demers, Efrasiyabi'nin kendisini Amerikan kamuoyuna İran konusunda tarafsız bir uzman olarak tanıttığını söyledi.

"Trump'ı zayıflatacak, rakiplerini ise güçlendirecektir"

Efrasiyabi'nin 3 Ocak 2020'de İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İranlı yetkililere, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini uluslararası denetime kapatması gibi önerilerde bulunduğuna dair yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Mahkeme belgelerine göre Efrasiyabi, İranlı yetkililere, "bunu yapmak düşmanın yüreğine korku salacak" ve "Trump'ı zayıflatacak, rakiplerini ise güçlendirecektir." yazdı.

FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı William Sweeney de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bay Efrasiyabi, herhangi bir Kongre üyesine, gazetecilere veya ülkemizde nüfuz sahibi diğer kişilere, ülkesinin gerçek dışı olumlu resmini çizmek için İran hükümetinden para aldığını asla açıklamadı." ifadelerini kullandı.

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