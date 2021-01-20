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Dünya FBI tespit etti! Yemin törenindeki askerler görevinden alındı
Dünya

FBI tespit etti! Yemin törenindeki askerler görevinden alındı

FBI, ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde görevli olan 12 askerin aşırı sağcı gruplardan olduğunu tespit etti. Söz konusu askerler görevlerinden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:03:00 -
FBI tespit etti! Yemin törenindeki askerler görevinden alındı

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın yarınki başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Hakonson, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi."

Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Ne yaparsanız boş ALLAH CC yapılanı dünya ahiret karşılıksız bırakmıyor içtiğiniz kan ve gözyaşı BİİZNİLLAH sizi ve gibileri BOĞACAK....
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