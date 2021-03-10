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Dünya FBI görüntüleri paylaştı! Gizemi ortaya çıkaracak
Dünya

FBI görüntüleri paylaştı! Gizemi ortaya çıkaracak

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphe edilen kişinin görüntüleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 02:41:00 -
FBI görüntüleri paylaştı! Gizemi ortaya çıkaracak

FBI, olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor. FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

ABD'de, 6 Ocak Kongre Baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.

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