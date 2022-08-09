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Dünya FBI, Donald Trump'ın evini bastı
Dünya

FBI, Donald Trump'ın evini bastı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Florida’daki evine baskın yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 03:01:00 -
FBI, Donald Trump'ın evini bastı

Trump, Florida’daki Palm Beach’de bulunan evine ‘büyük bir FBI ajanı grubu tarafından ‘işgal edildiğini’ söyledi.

Trump'tan ilk açıklama:

''Ulusumuz için kara bir gün. Kalabalık bir grup FBI ajanı güzel evimi kuşattı, bastı ve işgal etti.''

"2024 seçimlerinde aday olmamı istemeyen Demokratlar, bürokrasiyi ve hukuk sistemini silahlandırıp üzerime salıyor. Evimin habersiz şekilde işgal edilmesi gereksiz ve yanlış"

"Hillary Clinton'un Kongre tarafından mahkeme celbine alınan 33,000 e-mail'i yok etmesine müsaade edilmişti. Ben bu bürokratik yolsuzlukla mücadele ettiğim için benimle uğraşıyorlar"

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