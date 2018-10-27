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F.Bahçe yönetiminin kararını beğenmeyen gazeteciler salonu terk etti!

Fenerbahçe yönetimi tarafından gazetecilerin önüne şerit çekildi, “Buradan dışarı çıkmanız yasak” dendi. Gazetecileri kısıtlayan karara tepki gösteren basın mensupları salonu terk etti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:26
F.Bahçe yönetiminin kararını beğenmeyen gazeteciler salonu terk etti!

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında muhabirlerin salonda dolaşmaması için şerit çekildi. Bu duruma sinirlenen basın mensupları, yönetime tepki göstererek salonu terk etti.

Sarı-lacivertli kulübün ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için dar bir alan ayrılması nedeniyle kulüp yetkililerine şikayetlerini iletti.

“Alandan çıkmanız yasak”

Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi. Salonun en arkasında dar alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı.

Sadece kulüp foto muhabiri kaldı

Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu bildirildi.

Bunun üzerine salondaki foto muhabirleri salonu terk etme kararı aldı. Kulüp foto muhabiri dışındaki bütün foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:26
  1. Fenerbahçe
  2. basın mensupları

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