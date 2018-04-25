F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin peşinde!

Mehmet Özcan, Futbol Masası programında yaptığı açıklamada, "Ndiaye'nin sözleşmesinde özel bir madde var. Küme düşerse, gidebiliyor. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından 'sezon sonu görüşelim' mesajı iletildi. 3 tane de Premier Lig takımı var peşinde" ifadelerini kullandı.

Badou Ndiaye, devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutmuştu.