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F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin peşinde!

Galatasaray'dan devre arasında ayrılarak Stoke City'nin yolunu tutan Ndiaye'nin peşinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olduğu paylaşıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin peşinde!

Mehmet Özcan, Futbol Masası programında yaptığı açıklamada, "Ndiaye'nin sözleşmesinde özel bir madde var. Küme düşerse, gidebiliyor. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından 'sezon sonu görüşelim' mesajı iletildi. 3 tane de Premier Lig takımı var peşinde" ifadelerini kullandı.

Badou Ndiaye, devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
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