ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD'de 21 Mart'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 5 bin kişi artarak 210 bin oldu. Yeni açıklanan rakamlar beklentilere paralel geldi.

4 haftalık ortalama başvurular 210 bin 500 gerilerken 14 Mart itibarıyla devam eden işsizlik başvuruları da 1,82 milyona geriledi. Böylelikle devam eden işszilik başvuruları yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.