Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!

Çin’in askeri havacılık devi AVIC'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, çeyrek asra yayılan yolsuzluk ve rüşvet ağı nedeniyle sarsıcı bir cezaya çarptırıldı. Mahkeme, havacılık sanayisinin bir numaralı isminin görevini kötüye kullanarak yaklaşık 89 milyon dolar haksız kazanç elde ettiğine hükmetti.

Liaoning eyaletinde görülen davada, 64 yaşındaki Tan Ruisong’un 1998 ile 2024 yılları arasında yürüttüğü karanlık faaliyetler tek tek ifşa edildi. Mahkeme kayıtlarına göre eski yönetici; rüşvet, zimmet, içeriden bilgi ticareti ve hatta devlet sırlarını sızdırma gibi ağır suçlar işleyerek toplamda 613 milyon yuanlık devasa bir servet biriktirdi. Özellikle Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde kamu fonlarından 13 milyon doları doğrudan zimmetine geçirdiği, ihalelerde ve şirket birleşmelerinde rüşvet karşılığı imtiyaz sağladığı belirlendi.

 

Bilgi sızdırdı, borsa operasyonları yaptı

Tan’ın ihaneti sadece rüşvetle sınırlı kalmadı; havacılık devinin ve iştiraklerinin başında bulunduğu 2012-2023 yılları arasında borsada kirli oyunlara başvurduğu ortaya çıktı. Şirket içindeki gizli bilgileri hisse senedi spekülatörlerine sızdırarak haksız kazanç kapısı açan eski başkanın, elde ettiği tüm mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Devletin en mahrem havacılık bilgilerini ve ticari sırlarını kendi menfaati için kullanan Tan, savunma sanayisinde büyük bir güven bunalımına yol açtı.

 

İdam kararı ve 2 yıllık mühlet

Mahkeme, suçlarını itiraf etmesi ve elde ettiği varlıkları iade etmesi nedeniyle Tan Ruisong’a "2 yıl ertelemeli idam cezası" verdi. Çin yasalarına göre, eski yönetici önümüzdeki 2 yıl boyunca yeni bir suç işlemezse cezası ömür boyu hapse çevrilecek. Ağustos 2024’te başlatılan ve Mart 2025’te davaya dönüşen bu süreç, Çin’in kamu iştiraklerindeki yolsuzluğa karşı yürüttüğü sert politikanın en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

