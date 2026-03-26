AK Partili belediyeden emekçileri sevindiren yeni zam...

Diyarbakır'da AK Partili belediyeden emekçilerin yüzünü güldüren zam haberi geldi.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası'nın girişimleri sonucu Çermik İlçe Belediyesi işçilere yeni zam verdi. Belediye ve sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile maaşlara yüzde 35 artış yapıldı, diğer sosyal haklar ve ücretler de iyileştirildi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehnetoğlu, Hak İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, Öz Güven Sendikası İl Başkanı Hidayet Meşe ve belediye yöneticileri katıldı. Zam haberi işçiler arasında sevinçle karşılandı.

34 AYLIK YENİ SÖZLEŞMESİ

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, sendika olarak daima emekçiden yana tutum takındıklarını ifade ederek Çermik Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesinin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Dinç,"Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın talimatıyla emekçi kardeşlerimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Çermik Belediyesi ile yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle emekçilerin maaşlarına ve ücretlerine ciddi bir artış sağlandı. 34 aylık bir sözleşme imzaladık. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehnetoğlu,Belediye Başkan Yardımcısı Salim Demir ve İnsan Kaynakları Müdürü Selahattin Karakış'a teşekkür ediyoruz. Emekten ve emekçiden yana olan duruşumuzu devam ettireceğiz ." diye konuştu.