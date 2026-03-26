DEM Parti: Yarın Öcalan'a gidiyoruz! Bu görüşme çok önemli
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında DEM Parti İmralı Heyeti’nin yarın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gideceğini belirterek, söz konusu görüşmenin ‘çok önemli’ olduğunu, görüşme sonrası ortaya çıkacak yeni gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Doğan, heyetin Öcalan ile hem yasal süreçlere ilişkin atılacak adımları hem de kamuoyunda tartışılan bazı başlıkları ele alacağını ifade etti.

Doğan, görüşme sonrası ortaya çıkacak yeni gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

ÖCALAN’IN STATÜSÜ VE YASAL DÜZENLEMELER

Doğan, görüşmenin iki temel eksende önem taşıdığına dikkat çekti: “Öcalan’ın koşulları ve statüsüne ilişkin tartışmalar, yasal düzenlemeler ve silahsızlanmaya dair hazırlanması planlanan çerçeve. Bu konularda Öcalan’ın önerilerini alacağız. Öcalan bölge açısından da önemli bir aktör. Bu nedenle, mevcut koşullarının değiştirilmesi gerekiyor. Öcalan çok kimlikli, çok dilli ve birlikte yaşamı esas alan bir proje öneren bir lider.”

