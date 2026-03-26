Tehlikeli gelişme! Siyonist Knesset Filistinli esirleri idam için toplanıyor!

Tehlikeli bir tırmandırma adımı olarak, Siyonist Knesset'teki Güvenlik Komitesi 24 Mart 2026 Salı günü, Filistinli esirlerin idamını kolaylaştırmayı amaçlayan yasa tasarısına, önümüzdeki hafta ikinci ve üçüncü (nihai) okumalarda oylanarak yürürlüğe girmesine hazırlık olarak ön okumada oy verdi.

Filistin Diplomasi Merkezi, bu gelişmenin, şüpheli bir uluslararası sessizlik ve Amerikan suç ortaklığının gölgesinde geldiğini ve siyonist varlığın tüm uluslararası yasa ve normları aşan faşist yüzünü ortaya çıkardığını bildirdi.

TASARI AŞIRI SAĞCI BEN GVİR’İN ÜRÜNÜ

Filistin Diplomasi Merkezi’nden yapılan açıklamada; Bu insanlık dışı projenin özelliklerini ve tehlikesini açıklayan en belirgin noktalar ortaya konuldu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben Gvir'in liderliğindeki "Otzma Yehudit" ("Yahudi Gücü") partisinden Knesset üyesi Limor Son Har-Melech tarafından sunulmuştur, ve bu Netanyahu hükümetini oluşturan siyasi anlaşmanın bir parçasıdır.

Yasama Aşamaları: 24 Mart'taki Güvenlik Komitesi onayının ardından, yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için nihai iki aşama olan ikinci ve üçüncü okumalarda oylanmak üzere önümüzdeki hafta Knesset Genel Kuruluna sunulması beklenmektedir.

İnfaz Yöntemi: Yasa, idamın asılarak, Hapishaneler İdaresi Komiseri tarafından atanan bir hapishane memuru eliyle gerçekleştirilmesini, infazı gerçekleştirenlere tam dokunulmazlık verilmesiyle öngörmektedir.

Süre Sınırı: İdam cezası, verildiği tarihten itibaren 90 günü geçmeyecek bir süre içinde infaz edilmelidir.

YASANIN IRKÇI VE AYRIMCI KARAKTERİ SEÇİCİ UYGULAMA:

Yasa açıkça ırkçıdır, zira idam cezasını sadece Filistinlilere dayatırken, Filistinlilere karşı cinayet işleyen yerleşimcileri istisna tutmaktadır.

Mağdurun kimliğine göre terör tanımı : Yasa tasarısı "bir İsrail vatandaşına veya sakinine zarar verme kastıyla kasten bir kişinin ölümüne neden olanları" hedef almaktadır - bu da Filistinlilere yönelik düşmanca saiklerle işlenen cinayetlerin bu tanım kapsamına girmediği anlamına gelmektedir .

USUL İHLALLERİ VE TEMEL HAKLARIN HEDEF ALINMASI

Savcılık talebi ihtiyacının iptali: Yasa, savcılığın talebi olmaksızın, ve yargıçların icması (oybirliği) ihtiyacı olmaksızın, aksine basit bir çoğunluk kararıyla idam cezası verilmesine izin vermektedir. Af ve temyiz kapısının kapatılması: Yasa, adil yargılanmanın en basit standartlarını bariz bir şekilde ihlal ederek, herhangi bir af, ceza indirimi veya temyiz yolunu tamamen kapatmaktadır.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİ CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ

Yasa, işgal altındaki nüfusa yönelik cezalarda ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili olarak "Cenevre Sözleşmesinin bir bendini ihlal etmektedir”.

Yaşam Hakkının İhlali: Avrupa Birliği idam cezasını "yaşam hakkının ihlali" olarak görmektedir.

Olası savaş suçu: İnsan hakları örgütleri, idam cezasının ayrımcı bir şekilde yalnızca Filistinlilere dayatılmasının "bir savaş suçu seviyesine varabileceği" konusunda uyarmıştır.

GENEL BAĞLAM TIRMANDIRMANIN DEVAMI

Bu yasa, işgalcilerin Filistinli esirlere yönelik ihlallerinin tırmandığı bir bağlamda gelmektedir, nitekim insan hakları raporları işkence, tıbbi ihmal ve hücre hapsi vakalarının arttığından bahsetmektedir.

Yargısız infaz: Aralarında Ben-Gvir'in de bulunduğu İsrailli liderler daha önce açıkça esirlerin idam edilmesi çağrısında bulunmuşlar, hatta bunu medya aracılığıyla teşvik etmişlerdir.

Kapsamlı bir savaşın parçası: Bu yasa sadece geçici bir teşri (yasama) değil, bilakis direnişçileri işgal hapishanelerinde tasfiye ederek Filistin davasını sona erdirmeyi hedefleyen sistematik bir savaşın parçasıdır.

TASARI SİYONİST DEVLETİN IRKÇILIĞINI PEKİŞTİRİYOR

Hülâsa Filistinli esirleri idam etme yasa tasarısı, Siyonist devletin ırkçılığını yasal olarak pekiştiren ve esirleri en basit insani ve yasal haklarından soyutlayan, işgal politikalarında tehlikeli ve niteliksel bir dönüşümü temsil etmektedir. Bu yasanın geçirilmesi, işgalin süregelen suçları karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olacaktır. Bizler bu tehlikeli gelişmeyi kınarken, uluslararası toplumu, Arap ve İslam devletlerini bu ırkçı tasarı yürürlüğe girmeden önce durdurmak ve sorumlulardan uluslararası forumlarda hesap sormak için derhal ve acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.