SON DAKİKA
ABD'de laiklik elden gidiyor (!) Asker üniformasında dini simge dönemi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'de laiklik elden gidiyor (!) Asker üniformasında dini simge dönemi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamaya göre bundan sonra asker olan din görevlilerinin üniformalarındaki rütbe işaretleri, inançlarını yansıtan dini simgelerle değiştirilecek.

Bakan Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Buna göre Hegseth, asker olan din görevlilerinin üniformalarındaki rütbe işaretlerinin, inançlarını yansıtan dini simgelerle değiştirileceğini belirterek "Bir din görevlisi, her şeyden önce din görevlisidir, ikinci olarak subaydır. Bu değişiklik, bu gerçeğin görsel bir temsilidir. Özellikle din görevlisi, rolüne özgü olarak her şeyden önce Tanrı tarafından çağrılmış ve atanmıştır ve hizmet ettikleri kişilere karşı subay rütbelerini koruyacak olsalar da rütbeleri görünür olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Savunma Bakanlığının askeri personelinin resmi kayıtlardaki dini aidiyet kodlarının sayısının önemli ölçüde azaltılacağını kaydeden Hegseth, 200'den fazla inanç koduna ulaşan önceki sistemdeki birçok kodun hiç kullanılmadığına dikkati çekti.

Hegseth, dini aidiyet kodlarının sayısının 31'e düşürüleceğini bildirerek, "Bu, kuralları orijinal amacına uygun hale getiriyor ve din görevlilerine hizmet üyelerinin inanç geçmişi ve dini uygulamalarıyla uyumlu şekilde hizmet verebilmeleri için açık ve kullanılabilir bilgiler sağlıyor." görüşünü paylaştı.

ABD ordusunda kullanılan dini aidiyet kodları, askerleri inançlarına göre resmi kayıtlarda sınıflandırmak amacıyla oluşturulan kategorileri ifade ediyor.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu
Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu

Gündem

Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu

Bakan Fidan'dan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı etkileyecek adım!
Bakan Fidan'dan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı etkileyecek adım!

Dünya

Bakan Fidan'dan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı etkileyecek adım!

Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak
Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak

Dünya

Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak

Türkoğlu

DÜNYADA TEK HAÇLI LAİK ÜLKE OLAN TEK DEVLET VE MİLLET ODA LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR,, HANGİ HRİSTİYAN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE , HAL EVLİLİK MERASİMİ KİLİSEDE YAPAR PAPAZ NEZARETİNDE ,, TÜRKİYEDE CAMİ OLSUN VEYA DİN GÖREVLİ OLSUN EVLİLİK MERASİMİ YAPARMI,, ONUN İÇİN TÜRKİYE 125 SENEDİR MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR ,,VE HALA TÜRKİYE LAİK ANAYASASIYLA VE KANUNLARIYLA HRISTIYA DEVLETİ GÖZETİMİNDE PRANGALI,,, Vesselam ,,,
