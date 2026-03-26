Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!
DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz'in danışmanı Dilan Karaman, 27 Kasım 2025'te kendi canına son vermişti. Dilan Karaman'ın gerçeği yansıtmayan raporlarla ‘erkek şiddeti’ nedeniyle intihar ettiği kamuoyuna açıklansa da yürütülen soruşturmada, Karaman’ı ölüme götüren olayların arkasında DEM’li vekil Saliha Aydeniz'in yer aldığı ortaya çıktı.
DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz'in danışmanı Dilan Karaman’ın intiharı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreci yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ailenin ve hukukçuların "şüpheli ölüm" itirazlarını dikkate alarak yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular, "bazı gruplar tarafından hazırlanan gerçeği yansıtmayan raporlarla" olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
TAZİYE YOK İSTİFA VAR!
Danışmanı vefat ettiğinde hiçbir taziye mesajı dahi paylaşmayan Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz hakkındaki iddialar ise dosyadaki ihmal zincirini gözler önüne serdi. Dilan Karaman'ın ailesinin dosyaya yansıyan beyanlarına göre, Karaman üzerinde yoğun mobbing uygulayan Aydeniz'in olay günü de hastaneye giderek "olayın basına yansımamasını" istediği, işin ucunun kendisine dokunmaması için çırpındığı öne sürüldü. Son raporla gözler yeniden DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz’in üzerine çevrilirken, daha önce hakkında disiplin soruşturması da açılan Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
