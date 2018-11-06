Fazlası dert, azı da bir o kadar..



Fazla tuz kan basıncını yükseltir. Kilo alımı hızlanır. Kırık riski artar. Bazı kanser riskleri artar. Tuz tüketimini azaltmak için öncelikle sofradan tuzu kaldırmamız gerekiyor.

Aldığımız gıdaların içeriğine dikkat etmeliyiz. Özellikle hazır gıdalarda, koruyucu anlamda tuz ve tuz bileşikleri bulunuyor.

Aileler aman dikkat

Mesela zeytinde fazla tuzu sık görüyoruz. Gıdalardaki tuz miktarının azaltılması için birtakım çalışmalar yapılıyor.



Ailelere bu konuda büyük iş düşüyor. Okullardaki kantinlere çok iş düşüyor. Çünkü çocuklar hazır gıdalardan, cipslerden, fast food'dan ciddi anlamda tuz alıyor.

Bir fast food hamburger ürününde 6-7 gram tuz var. Çocuk bunları yiyerek bir günde alması gereken tuz miktarını bir öğünde almış oluyor. Onun için, hazır gıda satılan bütün yerlerde tuzun azaltılması gerekmekte..

“TUZ KULLANMAMAK DA SAĞLIĞA ZARARLI”

Çok tuzun ne kadar zararı varsa, tuz kullanmamanın da sağlığa zararlı olduğu bilgisini veren uzman hekimler, "Kişinin sağlıklı kalmak uğruna tüm yiyeceklerdeki tuzu kesmesini önermiyoruz. Çok düşük tuz da vücuttaki sempatik sinir sistemi, kalp gibi bazı organlardaki hasar riskini artırabilir. Kişi sağlıklı ise, kan basıncı normal ise şeker hastası değil ise, kilosu iyiyse sıfır tuz gibi bir gıda önerimiz yok.

Sıfır tuzun zararlı olduğunu söyleyebiliriz.

O yüzden 5-6 gram tuz sağlıklıdır ve herkesin bu aralıkta tuz tüketmesi gerekiyor.

Özellikle hekim kısıtlaması olmadığı takdirde 3 gramın altına inmesi sağlıklı kişiler için bir risktir. Aşırı düşük tuz tüketmek böbrek hastalığı riskini artırabilir" diyor.