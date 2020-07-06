Fazladan ödenen primlerini geri nasıl alınır? Vefat edenlerin yakınları sigortadan para nasıl alır?

Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim günü ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişilerin emekli olması söz konusu olamaz. Bu kişilerin emekli olabilmesi için prim günü ve sigortalılık süresini de tamamlaması gerekir. Kişilerin çalışmayı bırakması ya da sigorta primlerini ödeyememesi durumunda ya da emekliliğe uzun yılları olması halinde SGK'dan primleri geri almak için talepte bulunmasının önü açılmıştır. SGK prim iadesine ilişkin olarak Yeniasır yazarı Faruk Erdem şunları yazdı: “Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

Vefat edenlerin yakınları sigortadan para nasıl alır?

Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilirler. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de müracaat ederek bu paraları alabiliyorlar. 4/a (SSK) ve 4/b'li (BAĞ-KUR) ile 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li (emekli sandığı) olan kişilerin ölmeleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde, ölen sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarlarının toptan ödeme şeklinde alma hakkına sahip oluyorlar.

SGK’dan toptan ödene nasıl alınır?

Belirli yaşı tamamlamış, belirli süre prim ödemiş, belirli süre sigortalı çalışmış olanlar.

İşçi statüsüyle çalışanlar için işten ayrılmış ve çalışmıyor olmak.

Memurlar için işten ayrılmış olmak.

Bağ-Kur'lular için işyerini kapatmış ya da devretmiş olmak.

Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartı doldurulmuş olsa bile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlar.