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Fazla uyumak zararlı mıdır?

Az uyumak gibi fazla uyumak da sağlığımızı olumsuz etkiler mi?

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
Fazla uyumak zararlı mıdır?

Az uyumak kadar fazla uyumak da insan bedeni için faydalı değildir. Uzmanlar, sağlıklı bir beden için standart uykunun 8 saat olduğunu belirtiyor. 9 saatin üzerinde yatakta kalıyorsanız bu duruma 'fazla uyuma' adı veriliyor. 18-64 yaş aralığında günde 7-9 saat arası uykunun sağlıklı olduğu bu rakamın altının ve üstünün ise sakıncalı olduğu vurgulanıyor. Sağlıklı bir beyin için de doğru oranda uyumak son derece kıymetlidir.

Uykusuzluk zararlı mı?

Az uyumak ya da gece boyu deliksiz bir uyku çekmemenin birçok olumsuz tarafı vardır. Uykusuzluk dikkat dağınıklığından, metabolizmanın yavaşlamasına kadar birçok olumsuzluğa yol açar. Ayrıca uykusuzluk birçok kazaya da yol açar. Peki, az uyumak bu kadar zararlıyken fazla uyumak ne anlama geliyor?

Fazla uyumak sağlığı etkiliyor

Yediğimiz yemekten, uyuduğumuz uykuya kadar her şeyin belli bir düzen çerçevesinde olması gerekiyor. Bu nedenle yetişkinler 9 saatin üzerinde uyumamalıdır. Düzenli olarak fazla uyuyan kişilerde ise birçok yan etki gözleniyor.

Fazla uykunun sebep olduğu yan etkiler nelerdir?

  • Depresyon
  • Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi
  • Kronik ağrıların artması
  • Kadınlarda doğurganlığın olumsuz etkilenmesi
  • Diyabet riski
  • Kalp ve damar hastalıkları riski
  • Felç riski
  • Metabolizmanın yavaşlaması
  • Obezite sorunu
  • Bilişsel işlevlerin azalması

Vakitli uyunmak için neler yapılmalı?

Fazla uyku uyuma alışkanlığına sahip olanlar genellikle kurdukları alarmı peş peşe kapatırlar. Bu nedenle önerimiz alarmınızı 2'şer dakikalık aralıklarla 5'er kez kurmanız yönünde.

Yatağa mutlaka gece yarısından önce girin. Bu uykunuzu almanıza yardımcı olacaktır.

Akşam 18.00'den sonra kahve, çay gibi kafeinli içeceklerden uzak durun.

Yatağa girmeden önce teknolojiyle bağlarınızı koparın.

Genellikle sabah uyandıklarında yapacak bir işi olmayan kişilerde fazla uyuma sorunu yaşanır. İllaki çalışmak zorunda değilsiniz ama sabah uyandığınızda yapacaklarınızla ilgili mutlaka bir planınız olmalı. Bu sizi uyanmak için teşvik eder.

Uykusuzluğun yan etkileri nelerdir?

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
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