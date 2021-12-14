Günlük hayatımızda meyve ve sebzelerin, şeker veya sodyum kadar zararlı olabileceğinin farkına varmadan onları aşırı yeme tuzağına düşüyoruz. İşte fark etmeden fazla tükettiğimizde sağlığımıza zarar verebilecek sağlıklı 4 besin…

Fazla tükettiğinizde zararlı olabilecek 4 sağlıklı besin

Brokoli; lif, protein, C vitamini, potasyum ve diğer vitaminler ile mineraller açısından çok zengindir. Bununla birlikte araştırmalar, brokoli gibi turpgiller ailesinden olan sebzelerin tüketilmesinin bağırsakları irrite ederek gaza neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca aşırı brokoli tüketimi, yüksek K vitamini içeriği nedeniyle kalp ve kan inceltici ilaç kullanan kişilerde de tehlike sonuçlara yol açabilir.

Somon, enflamasyonu azaltmak için iyi bir yağsız protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Ancak somon birçok kişi için en iyi seçenek olsa da omega-3’ün aşırı tüketimi birtakım sıkıntılara yol açabilir. Ayrıca araştırmalar somon dahil aşırı miktarda balık tüketiminin kandaki cıva seviyelerini artırabildiğini ortaya koymuştur.

Tarçın, yüksek antioksidan içeriğine sahip; kalp hastalığı riskini düşüren, kan şekerini dengeleyen bir süper gıda olarak kabul edilir. Ancak tüm yararlarına rağmen bir yetişkin günde 1 çay kaşığından daha fazla tarçın tüketmemeli, neden mi?

Araştırmalar, çok fazla tarçın tüketmenin içerdiği kumarin nedeniyle toksik olabileceğini ortaya çıkardı. Kumarin, özellikle karaciğer problemleri olan kişiler için tehlikelidir ve aşırı alımda karaciğer hasarına neden olabilir .

Avokado yağ birikimine sebep olabilir

Avokado, yüksek besleyici özellikleri nedeniyle son yıllarda bir süper gıda olarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Tek bir porsiyon avokado, K vitamini ihtiyacımızın dörtte birini, folat ihtiyacımızın beşte birini ve günlük E vitamini ihtiyacımızın onda birini sağlar.

Bu yağlı meyve aynı zamanda omega-3 ve lif bakımından da zengindir. Ancak çok fazla avokado tüketmek enflamasyona, şişkinliğe ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Avokado, yağlı yapısından dolayı yüksek kaloriye de sahiptir. Her ne kadar sağlıklı bir tercih olsa da kilo almaya neden olur.