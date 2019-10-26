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Fazla ilaç kullanımının yan etkileri

İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ilacın doğru miktarda, doğru zamanda, doğru uygulama yolu ile alınması gerektiğidir. Peki ama fazla ilaç tüketimini vücutta ne gibi hasarlara yol açabilir? Fazla ilaç kullanımının yan etkileri nelerdir? Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları nelerdir? İşte detaylar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:34
Fazla ilaç kullanımının yan etkileri

İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ilacın doğru miktarda, doğru zamanda, doğru uygulama yolu ile alınması gerektiğidir. Peki ama fazla ilaç tüketimini vücutta ne gibi hasarlara yol açabilir? Fazla ilaç kullanımının yan etkileri nelerdir? Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları nelerdir? İşte detaylar...

Vücudumuza mikropların girmesiyle vücudumuz bir direnç mekanizması geliştirir. Gerekli antikorları salgılar ve bu hastalığa savaş açmaya çalışır. Böyle durumlarda aniden alınan ağrı kesici ya da antibiyotikler direnç mekanizmasını olumsuz etkiler ve en kötüsü ise gelişmesini engeller. Bu nedenle, sürekli doktora danışmadan elinizin altında ilaç bulundurmamaya özen gösterin. Çok ilaç içen kişilerde;

- Sindirim sistemi başta olmak üzere midede doku zararına ve enfeksiyonuna yol açar.

- Karaciğerleri olumsuz etkileyeceği gibi fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir.

- Bağırsakları bozarak ishale ya da tahribata sebebiyet verebilir. 

- Çok fazla tüketilen ilaç, vücuttan atılmak için böbreklere gelerek devamlı böbreklerin çalışmasına ve güç sarf etmesine sebebiyet verecektir. Bu durumda böbrek bir süre sonra bu durumu karşılayamaz hale gelerek zorlanacaktır. İleride böbrek kaybına dahi gidebilecek sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilaçları kesinlikle kullanmayın. Alışkanlık haline getirilmiş ilaçların mutlaka doktora danışılarak bırakılması gerekir. Her durumda ağrı kesici alarak ya da farklı ilaçlarla vücudumuzun sesini duymazdan gelerek daha büyük hastalıklara davetiye çıkarıyourz. Vücuttan atılamayan ilaçlar çeşitli bölgelerde birikiyor ve sağlığımız daha büyük bir tehdit altına giriyor. 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:26
  1. Fazla ilaç kullanımının yan etkileri
  2. yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları
  3. gereksiz ilaç kullanımının sağlığa zararları
  4. gereksiz ilaç kullanımı zararları
  5. bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığına etkileri
  6. yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağlığına ülke ekonomisine ve çevreye zararları
  7. yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının çevreye zararları
  8. bilinçsiz ilaç kullanımının zararları kısaca
  9. gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının zararları nelerdir
  10. fazla ilaç içtim ne yapmalıyım
  11. fazla hap içince ne yapılır
  12. aşırı dozda ilaç almak belirtileri
  13. bilinçsiz ilaç kullanımının zararları kısaca maddeler halinde
  14. zararlı ilaçlar listesi

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