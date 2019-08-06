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Fazıl Say'ın dönüşü yine hızlı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet ederek buzları eritmeye çalışan piyanist Fazıl Say, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili olarak tepki çeken açıklamalarda bulunmuş ve CHP'li İmamoğlu'na methiyeler dizmişti. Say, bu sefer de CHP'lilerin öncülüğünde son günlerde altın arama çalışmalarına karşı eylemlerin yapıldığı Kaz Dağları için bir konser vereceğini duyurdu. Piyanistin konser duyurusu sonrası 'Say'ın dönüşü yine hızlı oldu' yorumları yapıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 19:39
Fazıl Say'ın dönüşü yine hızlı oldu

Son günlerde CHP'lilerin öncülük etmesiyle birlikte Kaz Dağları'nda altın arama çalışmalarına yönelik tepkiler meydana geldi. Toplanan vatandaşlar Kanadalı altın madeni şirketinin maden arama faaliyetlerine tepki için eylemler gerçekleştirdi. CHP'li milletvekillerinin yer aldığı eylemlerde altın araması yapan şirketin ağaçları kestiği iddia edilerek tepki gösterildi. Sol kesim tarafından sürekli, "Türkiye'yi dünyada temsil ettiği" ve, "Dünya kamuoyuna Türkiye'yi tanıttığı" bahanesiyle neredeyse milli bir sembol olarak gösterilen Say ise solcuların bu eylemlerine flaş bir destek verdi. Say, 18 Ağustos'ta Kaz Dağları'nda konser vereceğini açıkladı.

Say, 18 Ağustos Pazar sabah Kaz Dağları’ndaki ormanda konser vereceğini açıkladı. Say’ın açıklaması şöyle:

“18 Ağustos Pazar sabahı Kaz Dağları’ndaki korkunç doğa katliamına ‘dur’ demek için bir orman konseri planlıyoruz. Orman içindeki müsait mekanın tam yerini sizlere bir kaç gün içinde bildireceğiz. Piyano; bu sefer orman için geliyor Kaz Dağları’na. Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim ‘Kaz Dağları Marşı’ bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. ‘Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır’ der düşünürler… Biz de ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber.”


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:39
  1. Çanakkale
  2. Fazıl Say
  3. Kaz Dağları

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