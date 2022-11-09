Fazıl Say'dan Meral Akşener'e "Mansur Yavaş" desteği

Millet İttifakı'nın aday karmaşası sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesine rağmen 6'lı masada itibar görmüyor. Her kafadan bir sesin çıktığı Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin son dönemdeki çıkışları da devam ediyor.

Akşener'in rotası Mansur Yavaş'a dönük

CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek "Adaylık düşünüyorsanız çıkın, biz de sizi destekleyelim" dedi.

Daha önce de İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu" söylemesi, partideki ibrenin Yavaş'tan yana olduğunu gösterdi.

Fazıl Say'dan Mansur Yavaş'a destek

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamarını görmezden gelen Akşener'in Mansur Yavaş hamlesine bir destek de sanat camiasında siyasi çıkışlarıyla bilinen piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Fazıl Say, 9 Kasım 2022 tarihli şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın doğru aday olacağını söyledi.

Say, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta 'değişim şart' bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"

Daha önceki adayı İmamoğlu'ydu

Fazıl Say Şubat ayında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'na ve partililere seslenerek "Kılıçdaroğlu ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var. Bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse bu iş bitecek. Ve o umutlar bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun üstünü sildi

Fazıl Say, Doğu Karadeniz'e yaptığı ziyarette Nagehan Alçı'nın yer almasına tepki gösterip İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizerek "İstanbul BB gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri, yanında Nagehan, herkes şaşkın.. üzgün.. Dengesizlik yetmemiş Kendi seçmenine “vız-tırıs-akıllı ol” filan. Ama arkadaş İstanbul’un 3 büyük takımıyla da takışırsan, orada dur, anca Rize MV olursun. (Seçilirsen)" demişti.

Say, daha önce de sosyal medya hesabında muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı için tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı önerip ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in de 'iyi bir fikir' olabileceğini ifade etmişti.