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Gündem Fazıl Say'dan bunak Bıden'a çok sert cevap
Gündem

Fazıl Say'dan bunak Bıden'a çok sert cevap

Türkiye'yi soykırımcı olmakla suçlayan ABD Başkanı Joe Biden'a piyanist Fazıl Say'dan tokat gibi bir cevap geldi. ABD'nin yaptığı katliamları hatırlatan Say, Biden'ın Türkiye'yi eleştirmeden önce kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:46:00 - 2021-04-26 15:07:21

ABD'nin bunak başkanı Joe Biden geçtiğimiz 24 Nisan'da büyük bir skandala imza atarak 1915 yılında yaşanan Ermeni olayları için "soykırım" ifadesini kullandı.

Kendi tarihlerine bakmadan Türkiye'yi soykırımcı olmakla itham eden zeka yoksunu Biden yaptığı küstah açıklamada "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz" dedi.

Fazıl Say'dan Biden'a tokat gibi cevap

Haddini fazlasıyla aşan Biden'a bir tepki de piyanist Fazıl Say'dan geldi. Biden'ın Türkiye'yi sözde soykırımlarla suçlamadan önce kendi ülkesinin kan ve vahşet dolu tarihine dönüp bakması gerektiğini ifade eden Say, "ABD önce kendisini düzeltsin" dedi.

ABD'nin tarih boyunca milyonlarca masum insanı katlettiğini hatırlatan Say şunları kaydetti:

"Amerika, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasının, Ortadoğu’da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan: diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz."

Türkiye'nin yıllar önce Ermenistan'a arşivlerin açılması yönünde bir teklifte bulunduğunu ancak Ermenistan'ın bu öneriye yanaşmadığını anımsatan Say Batı'nın da ikiyüzlü davranarak taraf tuttuğunu belirterek, "12-13 yıl önce Türkiye Ermenistan'a 'gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları' teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir." ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

DAVUT KALKAN

FAZIL SAY’I BOŞVER HÜKÜMET NE DİYOR? NİYE NOTA VERMİYOR, ÜSLERİ KAPATMIYOR?
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U DONUSU

Daha dun vatan haini demistiniz bu adama. bukadar U donusu bravoo
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