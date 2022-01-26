Fazıl Say rezil kepaze olunca bakın ne yaptı

Piyanist Fazıl Say CHP’li İmamoğlu’nun balık fiyaskosuna yönelik yaptığı yorumla alay konusu olmuştu. Say, özür yerine bakın yine ne dedi!

Fazıl Say bu sözlerle alay konusu olmuştu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ''Belediye başkanımız

Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!'' ifadelerine yer vermişti.

Özür dilemek yerine edebiyata başladı

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçı lokantasına olduğuna ilişkin görüntülerin yayınlanması sonucunda büyük hüsrana uğrayan Fazıl Say rezil olmasına neden olan sözleri nedeniyle özür dilemek yerine edebiyat yapmaya başladı.

“Güzel günler göreceğiz…” iddiasında bulundu

Sosyal medya hesabından bugün bir açıklama yapan Fazıl Say, “Güzel günler göreceğiz, cennet ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz.

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Bunun uğruna da, bu çok ince ve çok yaralı çizgiden geçmek durumundayız, düşe kalka da olsa.

Unutmayalım; Birlikten güç doğar.” dedi.

MHP’den Say’a tepki geldi

Öte yandan piyanist Fazıl Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" diyerek yaptığı paylaşım üzerine MHP'den tehdit ve hakaretlerle dolu bir yanıt geldi. MHP'li İsmail Özdemir, "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin" sözleriyle tepki gösterdi.