Fazıl Say küstahlığı bir adım öteye taşıdı

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"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı piyanist Fazıl Say, "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı nedeniyle aklını kiraya vermemiş herkesin tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'ya sahip çıktı.

İslam'a karşı olan düşmanlığının salyasını sosyal medyadan akıtan Fazıl Say, savunmakla kalmadığı kepazeliği bir adım öteye taşıdı.

"Sözlerin devamını da yazsın"

Say, "Sezen'in tabiki yanındayız" dediği paylaşımında "Her ne şarkısı sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta, sözlerin devamını da yazsın, Oratoryosunu da besteleyelim." ifadelerini kullandı.

İşte haddini aşan Fazıl Say'ın mide bulandıran paylaşımı: