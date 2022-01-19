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Gündem Fazıl Say küstahlığı bir adım öteye taşıdı
Gündem

Fazıl Say küstahlığı bir adım öteye taşıdı

'Piyanistim' diye ortalıkta gezinen Fazı Say, şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaretini savunmakla kalmadı, küstahlığı bir adım öteye taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:25:00 -
Fazıl Say küstahlığı bir adım öteye taşıdı

 yeniakit.com.tr 

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı piyanist Fazıl Say, "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı nedeniyle aklını kiraya vermemiş herkesin tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'ya sahip çıktı.

İslam'a karşı olan düşmanlığının salyasını sosyal medyadan akıtan Fazıl Say, savunmakla kalmadığı kepazeliği bir adım öteye taşıdı.

"Sözlerin devamını da yazsın"

Say, "Sezen'in tabiki yanındayız" dediği paylaşımında "Her ne şarkısı sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta, sözlerin devamını da yazsın, Oratoryosunu da besteleyelim." ifadelerini kullandı.

İşte haddini aşan Fazıl Say'ın mide bulandıran paylaşımı:

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