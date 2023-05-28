Fazıl Say, kaybetmeye doyamayan Kılıçdaroğlu'nu övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya geldi ve yine kaybetti.

12’nci mağlubiyetini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edeceği düşünülürken, kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı “Yola devam” mesajı verdi.

Bu gelişmenin ardından muhalifliği ile tanınan piyanist Fazıl Say’dan bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ederim"

Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür eden Say, şu ifadeleri kullandı:

Başta, yıllardır; Tehtit yerine anlayışı, kin yerine sevgiyi, insan olmayı, birbirimizi anlamayı, bize hatırlatan bize sunan Kemal Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ederim.

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Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum. 48’iz!

İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam